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روسيا تفتح تحقيقا في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين

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روسيا تفتح تحقيقا في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بوتين
Sputnik RAMIL SITDIKOV
رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين كلف المحققين بفتح تحقيق في إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان للجنة التحقيق، يوم الجمعة، أن "رئيس لجنة التحقيق الروسية كلف الجهاز المركزي للجنة بإجراء تحقيق في إصدار مذكرات اعتقال غير شرعية بحق مواطنين روس من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

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وأشار البيان إلى أن لجنة التحقيق ستحدد الأشخاص من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين اتخذوا القرار المذكور.

وجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الجمعة مذكرتي اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا "للاشتباه بضلوعهما في جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".

المصدر: تاس

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