مدعي عام "الجنائية الدولية" يريد التعاون مع روسيا بعد إصدار مذكرة "اعتقال" بحق بوتين

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه على الرغم من إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإنه يعتزم مواصلة السعي للتعاون مع روسيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

يشار إلى أنه في وقت سابق، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا الاتحادية بولايتها القضائية، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.

وفي أول رد فعل له على إصدار تلك المذكرة، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

وقال بيسكوف تعليقا على قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس فلاديمير بوتين: "نحن نعتبر صياغة المسألة ذاتها شائنة وغير مقبولة.. لا تعترف روسيا مثل عدد من الدول، باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي فإن أي قرارات من هذا النوع تعتبر باطلة وغير مقبولة بالنسبة لروسيا من وجهة نظر القانون".

المصدر: RT