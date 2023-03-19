بوتين يتفقد مبنى "فيلارمونيا" في مدينة ماريوبول بعد ترميمه (فيديو)

تفقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لمدينة ماريوبول مبنى "فيلارمونيا" الذي تم ترميمه الأشهر الماضية، بعد أن تعرض لأضرار نتيجة قصفه من قبل القوات الأوكرانية العام الماضي.

إقرأ المزيد

ويظهر مقطع فيديو دخول الرئيس الروسي إلى المبنى، ومعاينته القاعة من الداخل.

وبدأت أعمال ترميم للمنشآت التي تقع في وسط مدينة مريوبول بعد تحريرها من قبل الجيش الروسي في شهر أبريل الماضي، ومن المنشآت المتضررة مبان قديمة لها رمزية تاريخية.

وفي وقت سابق أعلن الكرملين أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، ثم قاد سيارة في أحياء المدينة، ورافقه في الرحلة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.

وتفقد الرئيس الروسي منشآت البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والتعليمية والمرافق الطبية، كما تواصل بوتين مع سكان البلدة.

المصدر: نوفوستي