أول فيديو للرئيس بوتين وهو يتفقد بنفسه شوارع مدينة ماريوبول المحررة في منطقة دونباس

نشر الكرملين مقطع فيديو يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يتفقد بنفسه على متن سيارة شوارع مدينة ماريوبول المحررة في دونباس، برفقة نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين.

وقال الكرملين إن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر، وبعد وصوله قاد بنفسه سيارة لتفقد عدة أحياء بالمدينة.

وتفقد الرئيس الروسي في جولته بالمدينة مع نائب رئيس الوزراء الروسي، عددا من مرافق البنية التحتية، كما بحث "بناء مناطق سكنية صغيرة جديدة ومرافق اجتماعية وتعليمية وبنية تحتية للخدمات المجتمعية والمؤسسات الطبية".

بدوره قال نائب رئيس الوزراء الروسي إن سكان ماريوبول بدأوا في العودة بنشاط إلى المدينة بعد تحسن ظروف الحياة فيها.

وأطع خوسنولين، الرئيس الروسي على مبنى "فيلارموني"، في ماريوبول، وقال إنه تم ترميمه خلال فترة لم تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأضاف أنهم يخططون لإطلاق أول خط "ترامواي" في المدينة بحلول الصيف.

كذلك أشار خوسنولين إلى إمكانية حصول أصحاب المشاريع التجارية على قروض بنكية، لتمويل مشاريعهم.

المصدر: نوفوستي