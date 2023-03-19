بوتين يتفقد ماريوبول المحررة ويطلع على واقع المرافق الخدمية والتعليمية والطبية والمطار والميناء

أطلع نائب رئيس وزراء روسيا مارات خوسنولين، الرئيس فلاديمير بوتين على واقع مدينة ماريوبول الخدمي والمرافق التعليمية والطبية والمطار وما تم إنجازه وتأهيله والخطط المستقبلية.

وقال خوسنولين في تقرير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن سير العمل في المدينة: "تم هدم 307 منازل من غير الممكن ترميمها في ماريوبول، والبقية سيتم ترميمها بشكل جيد".

ولفت خوسنولين إلى تضرر المنطقة المركزية بالمدينة من جراء القصف، منوها بأنه من المقرر الانتهاء من إعادة إعمار وسط ماريوبول، بحلول نهاية العام 2023.

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وفي وقت سابق، شدد خوسنولين على أن ترميم المساكن في ماريوبول هو إحدى الأولويات. حيث قدم للرئيس بوتين الصيف الماضي خطة رئيسية لتطوير المدينة، تنص على ترميمها في غضون ثلاث سنوات.

مستشفى ماريوبول

وأطلع خوسنولين الرئيس على خطط إطلاق المرحلة الأولى من مجمع الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية (FMBA) في ماريوبول بحلول نهاية العام 2023. قائلا: "لقد أعطينا إيعازات البدء ببناء مستشفى FMBA.. حيث بدأنا قبل ثلاثة أشهر. نحن جاهزون حتى الآن بنسبة 33٪. نريد إطلاق المرحلة الأولى بحلول نهاية العام، ونعمل على مدار الساعة".

مطار ماريوبول

وفيما يخص المطار. قال خوسنولين، إن الجيش بدأ بالفعل في استخدام مطار ماريوبول، حيث يتم استخدام مطار ماريوبول حاليا للأغراض العسكرية، ولم يتم قبول الرحلات المدنية بعد، ومن المقرر بدء العمل الكامل في عام 2025، قائلا: "في نهاية عام 2023، سنعيد بناء مبنى المطار، ونحن نخطط بالفعل ليكون مطارا كاملا مع القدرة على الطيران إلى جميع مدن روسيا وخارجها ووفق المقرر عام 2025. الآن نحن لدينا أقرب مطار في روستوف وتاغانروغ، على بعد 150 كم. ولغاية الآن، نستخدمه كخدمة عسكرية لأغراض عسكرية".

وشدد خوسنولين على أنه على الرغم من الدمار الشديد الذي لحق بمبنى المطار نتيجة للقصف النشط من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، فقد تم الحفاظ على مدرج المطار بوضع جيد.

جاهزية الطريق السريع بين ماريوبول ودونيتسك

كما أطلع خوسنولين الرئيس بوتين على جاهزية الطريق السريع بين ماريوبول ودونيتسك، والتي ستمكن الانتقال من مدينة إلى أخرى في أقل من ساعة، قائلا: "يوجد الآن طريق كامل بين ماريوبول ودونيتسك. ويمكن القيادة بسرعة جيدة والوصول في أقل من ساعة. الطريق قد اكتمل بالفعل".

وأضاف خوسنولين "هذا العام نخطط لتشييد خمسة جسور على 54 كيلومترا من الطرق وفي العام الماضي شيدنا 35 كيلومترا وجسرين".

ميناء ماريوبول البحري

وفيما يخص ميناء ماريوبول، فإن الميناء في حالة جيدة ويستخدم كقاعدة بناء وإعادة شحن، "الميناء البحري في حالة جيدة. وقد دخل حيز التشغيل الآن. وقد بدأ العمل كقاعدة للبناء وإعادة الشحن. وبدأنا في تصدير مواد البناء من هناك".

كما لفت خوسنولين إلى أن الساحل يبلغ طوله 8 كيلومترات تقريبا. وتم إعادة تهيئته بما فيه إعادة تأهيل أماكن الراحة والشواطئ.

بالمقابل أطلع خوسنولين الرئيس بوتين على تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية، التي قامت بتلغيم مرافق المستشفيات في ماريوبول قبل تحريرها، وتلغيم كافة الأدوات الطبية، وقال بوتين تعليقا على تلغيم المستشفيات في ماريوبول: "الأناس الطبيعيون لا يفعلون ذلك".

وخلال جولة للرئيس بوتين بالسيارة في المدينة اطلع على الأحياء الصغيرة الجديدة وما تم إنجازه، ولا سيما مجمع نيفسكي السكني ووعد بوتين بالمقابل بتوفير المزيد من المباني السكنية.

من ناحية أخرى أكد خوسنولين للرئيس أنه سيتم إعداد برامج تطوير المناطق الجديدة (الأربع) ويجري العمل على وضع برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون وسيتم إعدادها بحلول الأول من أبريل.

وتعد ماريوبول هي أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية في دونباس وفيها ميناء بحري رئيسي. وفي 21 أبريل 2022 أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير المدينة.

المصدر: تاس