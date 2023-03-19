بيسكوف: زيارة بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف كانت مفاجئة ولم يتم التحضير لها

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة في روستوف لم يتم التحضير لها مسبقا بهدف التحقق من عمل المركز.

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وأضاف بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنه "بالنسبة لزيارة موقع القيادة في روستوف، فلم يتم التخطيط لها، ولم يتم إعدادها بأي شكل من الأشكال"، موضحا أن "الهدف الرئيسي هو التحقق من عمل مركز القيادة في الوضع المعتاد".

وتعليقا على زيارة بوتين لمدينة ماريوبول، التي تم تحريرها من القوات الأوكرانية، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي سيصدر تعليمات لحل المشاكل التي أبلغه سكان ماريوبول عنها".



وأضاف بيسكوف أنه "خلال محادثة مع الرئيس، أثار سكان ماريوبول تساؤلات تتعلق بالتأخير في دفع الرواتب والحصول على الجنسية الروسية وإصدار جوازات السفر الروسية. وسيصدر الرئيس تعليمات للتعامل مع هذه المسائل".

وأعلن الكرملين، في وقت سابق اليوم الأحد، أن بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول في دونباس، وتفقد عددا من مرافق المدينة وتحدث مع السكان المحليين.

كما أشار الكرملين إلى أن الرئيس بوتين وصل إلى مدينة ماريوبول على متن مروحية، ثم قاد سيارة مر بها بعدة مناطق في المدينة، توقف فيها، وتحدث مع عدد من سكان المدينة في حي "نيفسكي"، وبدعوة من إحدى العائلات، زار بوتين منزلهم.

المصدر: نوفوستي