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بوتين يجيب عن سؤال غيراسيموف حول "كم من الوقت لديكم؟" (فيديو)

أخبار روسيا

بوتين يجيب عن سؤال غيراسيموف حول
Sputnik
بوتين ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية النائب الأول لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف في اجتماع سابق موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عند وصوله إلى مركز قيادة العملية العسكرية الخاصة بمدينة روستوف، إنه سيولي للاجتماع ما يتطلبه من الوقت للاستماع إلى تقارير القيادات العسكرية.

وسأل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، الرئيس الروسي أثناء استقباله في مركز مدينة روستوف لقيادة العملية العسكرية، "كم من الوقت يمكن أن يخصصه بوتين للاجتماع"، فرد عليه قائلا: ما يحتاجه (الاجتماع)، مشيرا إلى أنه سيستمع إلى تقارير القادة العسكريين طالما تطلب ذلك.

وأفاد الكرملين في وقت سابق اليوم الأحد، بأن بوتين عقد اجتماعا في مقر قيادة العملية الخاصة، واستمع إلى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، فاليري غيراسيموف وعدد من القادة العسكريين.

وعرضت القناة التلفزيونية الروسية 24 اللقطات التي سبقت بدء اللقاء.

المصدر: نوفوستي

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