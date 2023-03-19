روسيا تجري تقييما قانونيا لتصريحات وزير العدل الألماني حول "اعتقال" الرئيس بوتين

أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليماته بإجراء تقييم قانوني، لتصريحات وزير العدل الألماني ماركو بوشمان، حول "اعتقال" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأوضحت لجنة التحقيق الروسية، عبر "تلغرام"، أن رئيس لجنة التحقيق الروسية "أصدر تعليمات بإجراء تقييم قانوني كجزء من التحقيق الجاري، في تصريحات وزير العدل الألماني، حول التزام برلين بتنفيذ قرارات محكمة الجنايات الدولية، واعتقال المواطنين الروس، المتواجدين على أراضيها، في حال صدور قرار كهذا".

جاء ذلك عقب تعهد وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، "باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حال قرر زيارة ألمانيا، امتثالا لقرار محكمة الجنايات الدولية".

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا.

وأكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، أن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية القضائي، وأن أي قرارات لها باطلة وغير مقبولة من وجهة نظر قانونية.

المصدر: نوفوستي