آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /15.02.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ur9s
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
- الجيش الروسي يخترق تحصينات القوات الأوكرانية ويجبرها على التراجع 3 كلم في جمهورية لوغانسك (فيديو)
- الولايات المتحدة تدفع أكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لأوكرانيا
- هيرش يكشف عدد القنابل التي زرعها الغواصون الأمريكيون تحت السيل الشمالي ولماذا لم تنفجر جميعها
- "نيويورك تايمز" تعرض فيديو لمقتل جندي "إغاثة" أمريكي بصاروخ روسي موجه
- صحيفة: الحبوب الأوكرانية أصبحت علفا للخنازير في إسبانيا
- السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على التصريحات الأمريكية حول "ترحيل" الأطفال الأوكرانيين
- أطقم مروحيات مي-35 تدمر مواقع قيادة مخفية وعربات مصفحة للقوات الأوكرانية
- شاهد.. طائرات "أورلان-10" المسيّرة ومدافع "مستا – إس" تهاجم أهدافا أوكرانية
- القوات الأوكرانية تتدرب على قيادة دبابات "ليوبارد 2" في بولندا