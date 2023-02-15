شاهد.. طائرات "أورلان-10" المسيّرة ومدافع "مستا – إس" تهاجم أهدافا أوكرانية

أظهر شريط فيديو طائرات "أورلان-10" المسيرة المتعددة الوظائف وهي تقوم بمساعدة وحدات مدافع "مستا – إس" الذاتية الحركة بتنفيذ مهام في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحددت الطائرات المسيرة موقعا دقيقا لتجمع من قوات كييف، وبعد نقل الإحداثيات إلى موقع القيادة، انتقلت المدافع ذاتية الدفع إلى موضعها.

وبفضل الإجراءات المنسقة، تمكن أفراد المدافع ذاتية الدفع من استهداف العدو وإصابته في أقصر وقت ممكن.

يذكر أن طائرات "أورلان-10" المسيرة تساعد في تعديل رمايات المدفعية وصولا إلى تدمير الأهداف المطلوبة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية