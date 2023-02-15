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السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على التصريحات الأمريكية حول "ترحيل" الأطفال الأوكرانيين

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السفارة الروسية لدى واشنطن تعلق على التصريحات الأمريكية حول
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مبنى السفارة الروسية في واشنطن
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صرحت السفارة الروسية لدى واشنطن بأن موسكو تعمل ما بوسعها لحماية الأطفال الذين كانوا مضطرين للفرار من الفظائع التي ترتكبها القوات الأوكرانية.

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وفي تعليقها على اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية بـ "ترحيل" الأطفال الأوكرانيين، كتبت السفارة في صفحتها على "تلغرام": "قبلت روسيا الأطفال الذين كانوا مضطرين للفرار مع عائلاتهم من القصف والفظائع التي ارتكبتها القوات الأوكرانية. ونبذل قصارى جهدنا للاحتفاظ بالمواطنين القصر في العائلات وفي حالة غياب أو وفاة الوالدين والأقارب - نضع الأيتام تحت الوصاية. نقوم بحماية حياتهم ورفاهيتهم".

وأكدت السفارة أنه يجب على الجانب الأمريكي أن يقدم "تقييما موضوعيا لأعمال نظام كييف التي تؤدي إلى مقتل وإصابة الأطفال"، مشيرة إلى مقتل 153 طفلا وإصابة 279 آخرين في دونباس نتيجة قصف القوات الأوكرانية في عام 2022.

وأضافت: "تنفذ القوات الأوكرانية ضربات ضد منشآت البنية التحتية المدنية وخاصة على المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات، باستخدام الأسلحة الغربية بما فيها أنظمة "هيمارس" الأمريكية".

كما اتهمت السفارة الروسية واشنطن بأنها "تتكتم على هذه الحقائق بلا خجل من أجل تبييض صورتها وتشويه سمعة روسيا".

المصدر: نوفوستي

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