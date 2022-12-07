الأمم المتحدة: روسيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين منذ بدء العملية العسكرية

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه منذ بدء العملية الروسية في فبراير الماضي وحتى 6 ديسمبر 2022، بلغ عدد اللاجئين الأوكرانيين 7832493 لاجئا، استقبلت روسيا 2852395 منهم.

وذكرت المفوضية أن روسيا استقبلت أكبر عدد من اللاجئين بواقع 2852395 شخصا، تليها بولندا 1529355 وألمانيا 1021667 وجمهورية التشيك 467862 وإيطاليا 173231 وإسبانيا 156753 وبلغاريا 146659 وبريطانيا 147800 وفرنسا 118994 وسلوفاكيا 102873، لا يتجاوز عدد اللاجئين 100 ألف في الدول الأخرى، فيما شملت برامج الحماية والدعم المؤقتة الوطنية 4805531 لاجئا.

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ 24 فبراير، وصل 16087565 شخصا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة وفي الوقت نفسه، عبر 8309718 شخصا الحدود في الاتجاه المعاكس.

المصدر: تاس