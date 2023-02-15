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الجيش الروسي يخترق تحصينات القوات الأوكرانية ويجبرها على التراجع 3 كلم في جمهورية لوغانسك (فيديو)

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الجيش الروسي يخترق تحصينات القوات الأوكرانية ويجبرها على التراجع 3 كلم في جمهورية لوغانسك (فيديو)
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء عن تراجع القوات الأوكرانية لمسافة 3 كيلومترات في جمهورية لوغانسك الشعبية.

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مصدر: وصول أجانب لدعم القوات الأوكرانية في خاركوف
مصدر: وصول أجانب لدعم القوات الأوكرانية في خاركوف

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "اخترق العسكريون الروس من المنطقة العسكرية المركزية تحصينات العدو في منطقة غابات في جمهورية لوغانسك الشعبية. وأثناء هجوم العسكريين في المنطقة العسكرية المركزية تراجعت القوات الأوكرانية بشكل عشوائي عن الخطوط المحتلة سابقا إلى مسافة تصل إلى 3 كيلومترات. حتى خط الدفاع الثاني الأكثر تحصينا للعدو لم يستطع صد هجوم العسكريين الروس".

وأضاف البيان أن العسكريين الأوكرانيين غادروا مواقعهم على عجل وتركوا معدات عسكرية وجثث القتلى.

وتابع: "قامت القوات الأوكرانية أثناء تغطيتها لتراجعها بتلغيم المنطقة آليا باستخدام ألغام مضادة للمشاة. وبالرغم من ذلك تمكنت وحداتنا من بسط السيطرة على المواقع الأوكرانية السابقة وتابعت العمليات الهجومية".

المصدر: تاس

 

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