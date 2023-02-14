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مصدر: وصول أجانب لدعم القوات الأوكرانية في خاركوف

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مصدر: وصول أجانب لدعم القوات الأوكرانية في خاركوف
AP
خاركوف، أوكرانيا
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أفاد المقدم المتقاعد بشرطة جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو بأن مواطنين أجانب يصلون إلى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في مدينة خاركوف والمناطق المجاورة لها.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل وصول أجانب ناطقين باللغة الإنجليزية وكذلك أشخاص ناطقين باللغات الفرنسية والألمانية والبولندية".

وأضاف أن نقل الأجانب إلى أماكن تمركز الوحدات الأوكرانية يتم على متن "حافلات ركاب مدنية تحمل لوحات ترخيص أوروبية".

المصدر: تاس

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