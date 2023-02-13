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مصدر: القوات الأوكرانية تنقل وحدات إضافية إلى كوبيانسك

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مصدر: القوات الأوكرانية تنقل وحدات إضافية إلى كوبيانسك
Sputnik
أرشيف
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أعلن المقدم المتقاعد في شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو أن أوكرانيا تقوم بنقل العسكريين والمعدات العسكرية إلى اتجاه كوبيانسك لوقف الهجوم الروسي.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس"، اليوم الاثنين: "يواصل العدو نقل العسكريين والمعدات في اتجاه كوبيانسك. تم تسجيل نقل وحدات عسكرية أوكرانية إضافية إلى مناطق قرى بيستشانويه ونوفوسيولوفسكويه وبيريستوفويه لصد هجوم وحداتنا".

وأشار إلى أن القيادة العسكرية الأوكرانية تنقل الجنود غير المدربين و"القوات النظامية المزودة بالمعدات والأسلحة الغربية" على حد سواء إلى اتجاه كوبيانسك. وتابع: "كما تم تسجيل وصول محطات رادار أمريكية جديدة للقتال المضاد للبطاريات من طراز "AN/TPQ-50" إلى هذا الاتجاه".

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف، أمس الأحد، بأن القوات الروسية ضربت الوحدات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك وقضت على ما يصل إلى 80 جنديا خلال يوم واحد.

المصدر: تاس

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