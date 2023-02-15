وزير الدفاع الألماني يطالب بزيادة ميزانية الجيش

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ضرورة زيادة ميزانية الدفاع من أجل تجهيز أفضل للقوات المسلحة الألمانية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا "لا يتعلق باقتصاد الحرب".

إقرأ المزيد

وأشار بيستوريوس في حديث لوكالة "DPA" تم نشره اليوم الأربعاء إلى ضرورة ضمان القدرة الدفاعية الكاملة للبلاد ومواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا في آن واحد.

وقال: "هذه مشكلة كبيرة الآن. ولا تخدع نفسك، ليس من الممكن تسوية هذا خلال ساعة واحدة".

وأضاف: "من الواضح أن القوات المسلحة يجب أن تكون مجهزة بشكل أفضل. هذا يعني ليس فقط الفهم أن الصندوق الخاص (بمبلغ 100 مليار يورو) لن يكون كافيا، بل وأنه من الضروري زيادة ميزانية الدفاع، لأن تكاليف التشغيل تزداد أيضا بمرور الوقت وذلك بسبب ازدياد تكاليف الصيانة بعد شراء كل نظام سلاح جديد".

كما عبر الوزير عن معارضته لاستخدام مصطلح "مفهوم اقتصاد الحرب" في تطوير الصناعات العسكرية الألمانية. وشدد على أن "الحديث لا يدور عن اقتصاد الحرب أي عن الاقتصاد الذي تعده الدولة أو توجهه لشن حرب. إنه على الأرجح مسألة القدرة الدفاعية".

وأوضح: "تهتم الصناعة بضمان موثوقية وأمن التخطيط فيما يتعلق بالمشتريات التي تقوم بها القوات المسلحة وإمكانية التصدير على حد سواء. ومن الواضح أيضا أننا نهتم بمعاملة الأولوية عندما نطلب شيئا"، متابعا أنه "يبذل قصارى جهده لتسريع المشتريات بالتعاون الوثيق مع الصناعات الدفاعية".

هذا وصرح بيستوريوس في خطاب ألقاه في لقاء وزراء دفاع بلدان حلف الناتو في بروكسل، اليوم الأربعاء، أنه يجب على بلدان الناتو أن تنفق ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وأضاف: "لن يكون مجرد إنفاق 2% أمرا كافيا. يجب أن يكون هذا أساسا لكل ما سيليه. تناقش الحكومة الألمانية هذا الأمر الآن وسنتوصل إلى اتفاق قريبا".

المصدر: تاس