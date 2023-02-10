وسائل إعلام: بايدن يطلب أكبر ميزانية دفاعية بتاريخ البلاد

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستعد لمطالبة الكونغرس بأكبر ميزانية دفاعية بتاريخ البلاد للسنة المالية 2024، لتعويض نقص السلاح الناجم عن تسليح أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميزانية ستشمل، من بين أمور أخرى، تكلفة تجديد ترسانات البلاد، والتي انخفضت بشكل كبير بسبب المساعدات العسكرية المقدمة لأوكرانيا.

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وأضافت أن الحكومة "قريبة جدا" من البت في المبلغ النهائي للموازنة الدفاعية المقرر إدراجه في إجمالي طلب الموازنة للسنة المالية المقبلة وتقديمها في مارس المقبل.

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي، مايكل ماكورد: "أتوقع أن تكون هذه الميزانية أكبر من تلك التي وافق عليها الكونغرس العام الماضي".

المصدر: نوفوستي