"نيويورك تايمز" تعرض فيديو لمقتل جندي "إغاثة" أمريكي بصاروخ روسي موجه

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "مسعفا أمريكيا قتل وأصيب عدد آخر من المتطوعين الإغاثيين الذين كانوا برفقته، بصاروخ موجه أطلقته القوات الروسية على مدينة أرتيموفسك" (باخموت).

وقالت الصحيفة الأمريكية إن "المتطوعين عزوا مقتل المسعف الأمريكي، بيت ريد وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية إلى القصف الروسي العشوائي. لكن تحليل الفيديو الذي تم التقاطه يوم 2 فبراير يظهر أن ريد مات في ضربة مستهدفة بصاروخ موجه أطلقته القوات الروسية بشكل شبه مؤكد".

وذكرت أنه "ليس من الواضح ما إذا كان الروس يعرفون أن المجموعة مكونة من عمال إغاثة غير مسلحين، أما قافلة السيارات التي كانت معهم فلم يكن سوى على واحدة منها علامة الصليب الأحمر، وكان مسعف واحد على الأقل يرتدي زيا عسكريا مموها".

وقالت إن الفيديو يظهر ريد ومجموعة من عمال الإغاثة يقفون بجانب الشاحنة البيضاء التي كانوا يستخدمونها لنقل الإمدادات الإنسانية. أصاب صاروخ وكان موازيا للأرض الشاحنة مباشرة فدمرها وقتل ريد.

وتؤكد القوات الروسية أن القوات الأوكرانية تستعين في عملياتها في دونباس بمرتزقة أجانب من عدد من الدول الغربية بما في ذلك من الولايات المتحدة الامريكية.

المصدر: "نيويورك تايمز"