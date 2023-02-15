بوريل يدعو إلى إدراج 100 شخص جديد في حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

دعا مسؤول السياسات الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى إدراج 100 شخص جديد ضمن قائمة الأشخاص الذين ستشملهم حزمة العقوبات العاشرة، التي يعدها الاتحاد ضد روسيا.

ومن جانبها صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية قدمت قائمة مقترحات جديدة، لحزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا، تهدف إلى توسيع نطاق القيود التجارية، ويتم بموجبها تقييد 11 مليار يورو، تعود للعديد من البنوك والشركات الروسية.

وأضافت فون دير لاين، أن المفوضية أدرجت أسماء 100 شخص جديد ضمن قائمة العقوبات الفردية، بدعوى التفافهم على العقوبات المفروضة ضد روسيا، مشيرة إلى أن القائمة تشمل العديد من الصحفيين، والسياسيين، وضباطا كبارا في الجيش الروسي.

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وأفادت صحيفة Politico، في وقت سابق، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة عقوبات عاشرة ضد روسيا، ومن المقرر أن تشمل 130 فردا وكيانا قانونيا، و4 بنوك روسية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستضم، أفرادا ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، ومسؤولين في الأقاليم المحررة داخل روسيا الاتحادية، وعددا من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الروسية الحكومية، وعلى رأسها قناة RT.

المصدر: نوفوستي