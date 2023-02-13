"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا

أفادت صحيفة Politico، نقلا عن دبلوماسيين أوروبيين، بأن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية فرض حزمة العقوبات العاشرة، ضد روسيا.

ووفقا للصحيفة، فإن ممثلي الاتحاد الأوروبي أبلغوا سلطات بلادهم بمقترح المفوضية، وسيتم بحث حزمة القيود الجديدة يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تشمل قائمة العقوبات الجديدة 130 فردا وكيانا قانونيا، و4 بنوك روسية.

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات ستضم، أفرادا ومسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، ومسؤولين من الأقاليم المحررة داخل روسيا الاتحادية، وعددا من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام الروسية الحكومية، ولا سيما قناة RT التلفزيونية.

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وستضم قائمة الكيانات القانونية التي ستخضع للعقوبات، شركة شحن إماراتية بدعوى تحايلها على العقوبات المفروضة ضد روسيا، وعددا من الشركات والأفراد في بلدان أخرى، وتحديدا إيران، ومالي، بزعم ارتباطهم بالعمليات العسكرية الروسية، أو بمجموعة فاغنر.

وستشمل القيود، حظر بيع المنتجات الأوروبية إلى روسيا، كالشاحنات، والمركبات الثقيلة، ومعدات البناء، والمضخات، وكذلك منع استيراد المطاط والبيتومين، من روسيا.

كما ستشمل العقوبات 4 بنوك روسية، منها Alfa-Bank، وعددا من المؤسسات المصرفية الأخرى.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس