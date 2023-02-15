حفيد وزير الخارجية السوفيتي يستحضر عبارة لمفكر لبناني لبرهنة "مستوى الغباء في البيت الأبيض"

استحضر فيتشسلاف نيكونوف، حفيد وزير الخارجية السوفياتي فيتشسلاف مولوتوف عبارة للكاتب اللبناني الأمريكي نسيم طالب ليؤكد ما قاله الصحفي سيمور هيرش حول "مستوى الغباء في البيت الأبيض".

وكان الصحافي الأمريكي الحائز جائزة بوليتزر للصحافة سيمور هيرش قارن تفجير خط أنابيب الغاز الشمالي الروسي "نورد ستريم" بإطلاق الولايات المتحدة النار على قدمها.

ونشر هيرش منذ فترة قصيرة مقالا استقصائيا، اتهم فيه السلطات الأمريكية والنرويجية بتنظيم أعمال تخريبية على خطوط الأنابيب هذه، ما يعني قطع إمداد ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالغاز الروسي.

وقال هيرش أوائل الأسبوع الجاري لمحطة Radio War Nerd الإذاعية: "أنتم تطلقون النار على ساقكم اليسرى بدون سبب. نعم، هذا غباء يتجاوز العقل. نعم، إنه إجرام. أعتقد أن هناك بالتأكيد مستوى عالياً من الغباء في البيت الأبيض" مضيفاً إنه يتعين على الأوروبيين الآن البحث عن مصادر أخرى في شكل مصادر للطاقة المتجددة، و الصين تقوم بخطوات كبيرة في هذا المجال.

وأكد هيرش أيضًا خلال المقابلة التي استمرت ساعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مهتم بوجود وتصعيد النزاع الأوكراني. وأشار إلى أن البيت الأبيض ينظر إلى هذا النزاع من باب الحصول على الشعبية.

وكان الصحافي سيمور هيرش قال في وقت سابق إن الغواصين الأمريكيين زرعوا متفجرات تحت نورد ستريم، وقام النرويجيون بتفجيرها في نهاية سبتمبر 2022. وقد تم الإعداد للعملية سرا في الولايات المتحدة خلال مدة تسعة أشهر. وكالعادة نفى البنتاغون والبيت الأبيض هذه المعلومات. وفي ألمانيا، أرادوا حقًا إلقاء اللوم على روسيا، لكنهم أُجبروا على الاعتراف بنقص الأدلة.

في السياق نفسه ذكّر فيتشسلاف نيكونوف مدير ومقدم برنامج "لعبة الكبار" وحفيد وزير الخارجية السوفياتي زمن الحرب العالمية الثانية فيتشسلاف مولوتوف المستمعين بما قاله المفكر ورجل الأعمال اللبناني الأميركي نسيم طالب في وصفه للقادة الغربيين والأميركيين الحاليين تحديدا في مقالة له إنهم "مدعو ثقافة وذكاء إلا أنهم أغبياء". فقد جاء في مقالة له بعنوان "مثقف ولكنه أبله" إن صناع السياسات ومدبجي المقالات المطلعين غير المتواجدين في قلب اللعبة، تلك الفئة من الخبراء أشباه المثقفين الأبويي النزعة تدعمهم برامج التعليم الذي تحركه الملصقات يريدون أن يخبرونا: 1) ماذا علينا أن نفعل، 2) ماذا علينا أن نأكل، 3) كيف علينا أن نتحدث، 4) كيف علينا أن نفكر . . . و 5) لمن علينا أن نصوت.

لكن المشكلة تكمن في أن الأعور يتبع مكفوفاً: فهؤلاء الواصفون أنفسهم بـ"أهل الذكاء" أو "المثقفين"لا يسعهم العثور على جوز الهند في جزيرة جوز الهند (جزيرة كوكونَت)…

االمصادر: لايف. رو، nassimtaleb.org