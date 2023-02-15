كتب الصحفي ميخائيل كوخ في صحيفة "Exxpress" أن القمح الأوكراني أصبح علفا للخنازير في إسبانيا وذلك بدلا من إرساله إلى البلدان الإفريقية الفقيرة.

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وقال الصحفي: "كان الاتحاد الأوروبي يحارب من أجل إنشاء ممر لتوريد الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر لكي لا تواجه أفقر البلدان المجاعة. لكن القمح لم يصل إلى هذه البلدان تقريبا، وبدلا من ذلك تم إرساله في الأصل إلى إسبانيا حيث تم استخدامه كعلف للخنازير".

واشتكى كوخ من أن الحجم القليل جدا من هذا القمح وصل إلى بلدان العالم الثالث، معبرا عن اعتقاده بأن سبب ذلك يعود إلى الفائدة المالية للسلطات الأوكرانية. وأوضح: "من السهل تفسير مثل هذا العار: فقد دفعت إسبانيا المزيد من الأموال، وقامت أوكرانيا بتوريد القمح إليها".

وأعلنت تركيا سابقا أن حصة الحبوب التي تم نقلها بفضل "ممر الحبوب" إلى البلدان الفقيرة، تبلغ 5,4% فقط.

المصدر: نوفوستي