وسائل إعلام أوكرانية: جسم طائر مجهول في سماء كييف

أعلن رئيس القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات العثور على بالونات ذات عاكسات زوايا في المجال الجوي للبلاد، يزعم أنها أطلقت من الأراضي الروسية للاستطلاع.

جاء ذلك وفق ما ذكرته النسخة الأوكرانية من موقع "سترانا"، حيث تابع الموقع بأنه قد لوحظ جسم طائر غير معروف على شكل كرة في السماء فوق مدينة كييف ليلة الأربعاء.

وأشار الموقع إلى بعض مقاطع الفيديو التي تم التقاطها على الضفة اليسرى، ونشرها الموقع بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، وتوضح ظهور جسم مستدير في سماء مظلمة.

من جانبه علق رئيس القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية بأن تلك الأجسام التي تتحرك في الهواء بسرعة منخفضة "تتم مراقبتها".

المصدر: تاس