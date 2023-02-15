الاتحاد الأوروبي يسمي وسيطا لتنظيم المفاوضات بشأن أوكرانيا ويؤكد مواصلة دعمها عسكريا

أفاد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بنية الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليكون وسيطا لتنظيم المفاوضات بشأن أوكرانيا.

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وقال بوريل في جلسة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الأربعاء: "من أجل تحقيق السلام يجب أن نساعد أوكرانيا في المجال العسكري أكثر مما فعلناه. يجب الانتصار في الحرب وفي الوقت ذاته اتخاذ كل الجهود الدبلوماسية الممكنة. وهذه ليست أشياء متناقضة. علينا أن نكثف مساعدتنا (العسكرية) وجهودنا الدبلوماسية بالتوازي. وقريبا جدا سأتمكن من الدعوة إليه في الأمم المتحدة وأطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ، إذا رغب فيه، عملية الوساطة".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان يدعم أوكرانيا عسكريا وسياسيا وماليا ودبلوماسيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أراضيها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المساعدة "لم تكن كافية".

وصرحت المتحدثة باسم رئيس الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة، بولينا كوبياك، بأن الجلسة الخاصة للجميعة حول أوكرانيا ستبدأ في 22 فبراير الجاري. ولم تدقق المسؤولة مواعيد عمل الجمعية، لكنها ذكرت أن جلسة مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا ستعقد في 24 فبراير الجاري.

المصدر: تاس