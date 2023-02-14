بوريل: سأقدم مقترحات جديدة حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا

أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيقدم مقترحات جديدة حول إمدادات السلاح إلى أوكرانيا في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل.

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وقال بوريل بعد وصوله إلى بروكسل للمشاركة في لقاء وزراء خارجية بلدان حلف الناتو، اليوم الثلاثاء: "سأقدم مقترحات جديدة حول الإمدادات من صندوق السلام الأوروبي في اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل".

وأضاف: "لا يمكننا دفع تكاليف توريد الأسلحة الفتاكة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. هذا أمر واضح، لكن صندوق السلام الأوروبي هو صندوق دولي خارج الميزانية ويمكننا استخدامه كما نعتبره ضروريا".

وقد خصص الاتحاد الأوروبي حتى الآن 3,6 مليار يورو من خلال صندوق السلام الأوروبي لدفع تكاليف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وذلك بالإضافة إلى الإمدادات التي تقوم بها بلدان الاتحاد الأوروبي مباشرة على أساس ثنائي.

المصدر: تاس