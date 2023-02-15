الولايات المتحدة تدفع أكثر من نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها أبرمت عقودا تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 ملم لحساب أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وقال البنتاغون أمس الثلاثاء إن العقود مع شركتي "نورثروب غرومان" و"غلوبال ميليتاري بروداكتس" أبرمت في نهاية يناير، وبلغت قيمتها الإجمالية 552 مليون دولار.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية أنها تتوقع أن تتسلم أولى هذه الطلبيات اعتبارا من مارس.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن نفاد مخزونات الأسلحة والذخيرة في الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بعدما اضطرت العام الماضي لسحب كميات ضخمة من المخزونات المخصصة لقواتها بهدف مساعدة كييف.

والعقود التي أبرمها البنتاغون تنتهج سياسة مختلفة تضمن عدم المساس بمخزونات الجيش الأمريكي، حيث أن الأسلحة والذخيرة المخصصة لأوكرانيا سيتم إنتاجها مباشرة لهذا البلد، على أن تدفع الفاتورة الولايات المتحدة.

والاثنين، حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ من أن أوكرانيا تستخدم في حربها ضد القوات الروسية كميات من الذخائر تفوق تلك التي يمكن لدول الحلف أن تنتجها.

وقال "هذا يستنزف مخزوننا ويضغط على صناعاتنا الدفاعية".

المصدر: أ ف ب