تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها التاسع لحظة بلحظة

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

غارة جوية إسرائيلية على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

إنذار بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة المنارة، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى

إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الإسلامية تمهيدا لقصفها

صفارات الإنذار تدوي في نيتفوت وغلاف غزة

كتائب القسام تقصف "نتيفوت" برشقة صاروخية في رد أولى على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم

غارة إسرائيلية تستهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة

غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

غارات إسرائيلية على غزة والفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية

المصدر: RT