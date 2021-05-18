تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها التاسع لحظة بلحظة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf45
يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.
- لحظة بلحظة: تطورات المواجهة بين "سيف القدس" و"حارس الأسوار".. اليوم الرابع
- لحظة بلحظة.. متابعة متواصلة لآخر تطورات الحرب في الأراضي الفلسطينية في يومها الخامس
- لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السادس
- الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة
- لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن
- غارة جوية إسرائيلية على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة
- إنذار بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة المنارة، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى
- إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الإسلامية تمهيدا لقصفها
- صفارات الإنذار تدوي في نيتفوت وغلاف غزة
- كتائب القسام تقصف "نتيفوت" برشقة صاروخية في رد أولى على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم
- غارة إسرائيلية تستهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة
- غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
- غارات إسرائيلية على غزة والفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية
المصدر: RT