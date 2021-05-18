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تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها التاسع لحظة بلحظة

أخبار العالم العربي

تطورات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في يومها التاسع لحظة بلحظة
Reuters
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يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم التاسع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

  • غارة جوية إسرائيلية على أرض في بلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة
  • إنذار بقصف العمارة المجاورة لمبنى وكالة المنارة، وإخلاء جميع الصحفيين العاملين في المبنى
  • إخلاء عمارة كحيل مقابل الجامعة الإسلامية تمهيدا لقصفها
  • صفارات الإنذار تدوي في نيتفوت وغلاف غزة
  • كتائب القسام تقصف "نتيفوت" برشقة صاروخية في رد أولى على العدوان الإسرائيلي فجر اليوم
  • غارة إسرائيلية تستهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة
  • غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة
  • غارات إسرائيلية على غزة والفصائل الفلسطينية ترد برشقات صاروخية على مدن إسرائيلية

المصدر: RT

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