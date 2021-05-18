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ألوية "الناصر صلاح الدين" تعلن قصف مستوطنة "العين الثالثة" بمجمع أشكول برشقة صاروخية من طراز "107"

فصائل فلسطينية تعلن قصف سيدروت وموقع إسناد "صوفا" وتجمعا للدبابات الإسرائيلية وتحشدا للجنود

أخبار العالم العربي

فصائل فلسطينية تعلن قصف سيدروت وموقع إسناد
Reuters AMIR COHEN
محاولة اعتراض صواريخ الفصائل الفلسطينية عبر نظام القبة الحديدية
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أعلنت كتائب القسام قصف موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون، فيما أعلنت كتائب "الشهيد أبو علي مصطفى" استهدافها تجمعا للدبابات الإسرائيلية في موقع "ملكة" العسكري.

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هذا وأكدت "كتائب القسام" أنها قصفت "سديروت" بقذائف الهاون من العيار الثقيل رداً على استمرار العدوان.

كما أعلنت قصف "تحشدا لجنود العدو قرب "زيكيم" برشقة صاروخية".

من جانبها، أشارت  ألوية "الناصر صلاح الدين" إلى أنه "في إطار معركة "سيف القدس"، وردا على اغتيال القائد في سرايا القدس، حسام أبو هربيد، واستهداف بيوت الآمنين، قصفت الألوية مغتصبة العين الثالثة ضمن مجمع أشكول الاستيطاني شرق خان يونس، برشقة صاروخية من طراز 107".

المصدر: RT

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