"كتائب المقاومة الوطنية": المقاومة أحدثت نقلة كبرى في بنيانها ويمكنها أن تخوض القتال لأسابيع ولأشهر

أكد الناطق العسكري باسم "كتائب المقاومة الوطنية"، أبو خالد، أن "المقاومة أحدثت نقلة كبرى في بنيانها وطاقاتها وإمكانياتها وعدتها وعديدها، وبإمكانها أن تخوض القتال لأسابيع ولأشهر".

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وقال أبو خالد، الناطق العسكري باسم "كتائب المقاومة الوطنية"، الجناح العسكري لـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": "نؤكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، بيني غانتس، وباقي أفراد العصابة في المستويين السياسي والعسكري لدولة الاحتلال، أن المقاومة أحدثت نقلة كبرى في بنيانها وطاقاتها وإمكانياتها وعدتها وعديدها، وبإمكانها أن تخوض القتال لأسابيع ولأشهر".

المصدر: RT