الجيش الإسرائيلي: 6 قذائف أطلقت أمس من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، أن "6 قذائف أطلقت من لبنان وانفجرت داخل الأراضي اللبنانية"، لافتا إلى أنه لم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة.

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وقال موقع "I24NEWS" العبري نقلا عن مصادر إسرائيلية، إن المدفعية الإسرائيلية قامت بالرد على مصادر إطلاق القذائف، دون صدور أي أوامر بفتح الملاجئ في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، والواقعة في الشمال الإسرائيلي.

وكان الجيش اللبناني، قد أعلن مساء الخميس الماضي، العثور على 3 صواريخ في منطقة مخيم الرشيدية للنازحين الفلسطينيين، في أعقاب هجوم صاروخي نفذ من جنوب لبنان على إسرائيل.

وأفاد في تغريدة عبر "تويتر": "وحدات الجيش عثرت على ثلاثة صواريخ في محيط مخيم الرشيدية في منطقة صور".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل، وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية إطلاق 3 صواريخ وسط أنباء قالت إن ذلك تم من بلدة القليلة أو من مخيم الرشيدية، بينما يعمل الجيش على تحديد الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ الثلاثة.

كما أفادت صحيفة "الجديد" اللبنانية بأن "الجيش اللبناني، وخلافا لكل المعلومات المتداولة، لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان، لكنه يتابع الوضع بدقة".

المصدر: "RT + "I24NEWS