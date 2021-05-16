البطريرك الماروني يدعو السلطات اللبنانية لـ"ضبط الحدود" وعدم تعريض البلاد لحروب جديدة

دعا البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي، السلطات اللبنانية إلى "ضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي اللبنانية منصة لإطلاق الصواريخ وتعريض لبنان لحروب جديدة".

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وقال بشارة الراعي: "ندعو السلطات اللبنانية الى ضبط الحدود ومنع استخدام الأراضي اللبناني منصة لإطلاق الصواريخ وتعريض لبنان لحروب جديدة".

وأضاف: "قد دفع لبنان ما يكفي من هذه الصراعات"، مشيرا إلى أن "الشعب اللبناني ليس مستعدا أن يدمر بلده مرة أخرى، أكثر مما هي مدمرة".

وكان الجيش اللبناني، قد أعلن مساء الخميس الماضي، العثور على 3 صواريخ في منطقة مخيم الرشيدية للنازحين الفلسطينيين، في أعقاب هجوم صاروخي نفذ من جنوب لبنان على إسرائيل.

وأفاد في تغريدة عبر "تويتر": "وحدات الجيش عثرت على ثلاثة صواريخ في محيط مخيم الرشيدية في منطقة صور".

وسبق أن أكد الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إطلاق 3 صواريخ من لبنان على إسرائيل، وسط استمرار الأخيرة في حملة قصف مكثفة ضد قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الصواريخ سقطت في مياه البحر الأبيض دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وأكدت مصادر عسكرية لبنانية إطلاق 3 صواريخ وسط أنباء قالت إن ذلك تم من بلدة القليلة أو من مخيم الرشيدية، بينما يعمل الجيش على تحديد الموقع الذي انطلقت منه الصواريخ الثلاثة.

كما أفادت صحيفة "الجديد" اللبنانية بأن "الجيش اللبناني، وخلافا لكل المعلومات المتداولة، لم يلق القبض على مطلقي الصواريخ من جنوب لبنان، لكنه يتابع الوضع بدقة".

المصدر: RT