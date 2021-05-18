الجيش الإسرائيلي: مقتل 150 من "حماس" وأكثر من 25 من "الجهاد الإسلامي" منذ بداية التصعيد

أكد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنه قتل "ما لا يقل عن 150 فلسطينيا من حركة "حماس"، وأكثر من 25 من حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، منذ التصعيد الأخير.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن معظم الذين قتلوا في عمليات الجيش محسوبون على حركة "حماس".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد كشفت أمس، "ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أسبوع على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى 218 شهيدا وأكثر من 5604 جرحى".

في حين أنه وفقا لموقع "I24NEWS" العبري، قتل عشرة أشخاص في إسرائيل، وأصيب المئات.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدا حادا مستمرا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح بالقدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها.

ومنذ الأسبوع الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على قطاع غزة، وقالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما شنت الفصائل الفلسطينية ضربات مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات.

المصدر: I24NEWS" + RT"