لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

المصدر: RT