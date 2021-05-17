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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن
Reuters
تطورات الحرب الفلسطينية الإسرائيلية في يومها الثامن
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يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.

المصدر: RT

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