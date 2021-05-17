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الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لـ"حماس" حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لـ
Reuters ILAN ROSENBERG
مناورات زورق دورية تابع للبحرية الإسرائيلية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "غواصة موجهة تابعة لحركة حماس، حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية".

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وكانت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان "كتائب القسام"، استهدافها.

هذا وكشف الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، أن حركة "حماس" الفلسطينية تمتلك غواصات ذاتية القيادة قادرة على حمل متفجرات بوزن 50 كيلوغراما، مشيرا إلى أن "الحركة حاولت استهداف منصة الغاز قبالة أسدود".

ونقلت قناة "I24" عن الجيش الإسرائيلي قوله إن "بعضا من هذه الغواصات تم تدميرها خلال القصف الأخير في قطاع غزة، ويعتقد الجهاز الأمني الاسرائيلي أنه من الممكن أن حماس لا زالت تمتلك ثلاث غواصات من هذا الطراز، الذي يمكن تشغيله عن بعد، عن طريق الـGPS".

المصدر: "RT + "I24

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