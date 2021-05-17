"كتائب القسام" تعلن قصف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، استهداف قاعدة تل نوف الجوية برشقات صاروخية.

وإثر هذا القصف، أفادت مراسلة RT بأن صافرات الإنذار دوت في عسقلان وأسدود وبئر السبع.

وكانت "كتائب القسام" أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين استهداف موقع يفتاح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وقصف مستوطنة كفار عزة بقذائف الهاون.

وقبلها استهدفت الكتائب كريات ملاخي، وقاعدة التنصت 8200 (أوريم)، كما جددت قصف نتيفوت برشقات صاروخية.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم الثامن على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل.

المصدر: RT