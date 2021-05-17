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واشنطن تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل

أخبار العالم

واشنطن تعرقل للمرة الثالثة إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل
Reuters
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عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر دبلوماسية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة عللت موقفها بضرورة ترك مزيد من الوقت لجهودها الدبلوماسية.

وأعدت مشروع البيان كل من الصين وتونس والنرويج، وتجدر الإشارة إلى أن نص مشروع البيان انتقد طرفي الصراع (فلسطين وإسرائيل).

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع البيان يومي الاثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس، ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره.

المصدر: نوفوستي

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