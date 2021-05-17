مراسلنا: المدفعية الإسرائيلية تجدد قصفها للمناطق الشرقية برفح جنوب قطاع غزة

أفاد مراسلنا بأن المدفعية الإسرائيلية جددت قصفها اليوم الاثنين للمناطق الشرقية برفح جنوب قطاع غزة، وغيرها من المناطق في القطاع.

وذكر مراسلنا أن النيران اشتعلت في عدد من منازل المواطنين والأراضي الزراعية بمنطقة زلاطة شرقي رفح جنوب قطاع غزة جراء القصف المدفعي المتواصل.

كما قصف الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الغرة في حي الصبرة ومنزل لعائلة الحداد في منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، ومنزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف القصف الإسرائيلي مصنع "فومكو" شرق جباليا شمال القطاع.

وقالت لمديرية العامة للدفاع المدني في بيان، "استهدفت القوات الإسرائيلية صباح اليوم الإثنين، مصنعا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال، وتواجه فرق الإطفاء منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة".

وتابع البيان،"نُحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده.. وإن تكرار استهداف تلك المنشآت يستنزف بشكل كبير قدرات وطاقات فرق كبيرة من جهاز الدفاع المدني في التعامل مع تلك الحوادث، مما يعيقنا عن القيام بمهامنا في مناطق أخرى بشكل متزامن في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على جميع مناطق قطاع غزة، ما يستدعي وقفة عاجلة وجادة من كافة الجهات المعنية من أجل وضع حد لتلك الاستهدافات".