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الجيش الإسرائيلي: غواصة موجهة تابعة لـ"حماس" حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية

"كتائب القسام" تعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية

أخبار العالم العربي

Reuters Ibraheem Abu Mustafa
عناصر من "كتائب القسام" يعرضون صواريخ محلية الصنع خلال عرض عسكري
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أعلنت "كتائب القسام"، اليوم الاثنين، عن استهدافها بارجة إسرائيلية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة، برشقة صاروخية.

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هذا وأكد الجيش الإسرائيلي، استهداف إحدى البوارج الحربية التابعة له بعد دقائق من إعلان كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، استهدافها.

وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت البدء برد صاروخي كبير على إسرائيل، "ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا".

وكشفت أنها قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون.

المصدر: RT

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