الجيش الإسرائيلي: تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس جنود على حاجز في نابلس

قال الجيش الإسرائيلي إن "فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس للجنود، اليوم الاثنين، على حاجز حوارة في نابلس بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات وأنه تم تحييد المنفذ".

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وأفادت مراسلتنا، في وقت سابق من اليوم، برصد حدث أمني في حوارة بجنوب نابلس.

وكانت مراسلة RT قد أكدت أمس الأحد، إصابة 6 جنود إسرائيليين جراء عملية دهس بحي الشيخ جراح في القدس، فيما تم إطلاق النار على السائق الذي نفذ العملية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر اختراق سيارة إحدى حواجز الشرطة وتسببها بأضرار.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ عملية الدهس "تم تحيده"، أي بمعنى قتله.

ويتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" وإسرائيل لليوم السابع على التوالي، مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى وقف اطلاق النار.

المصدر: RT