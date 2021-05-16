بالفيديو.. اللحظات الأولى لعلمية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس
Reuters LA/
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تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات التي تلت عملية الدهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.
وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، فيما توفي منفذ العملية برصاص القوات الإسرائيلية.
اللحظات الأولى لعملية الدهس البطولية في #الشيخ_جراح وإصابة 6 من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/k3rh5NHuJU— fadi jouni (@fady_jouni) May 16, 2021
فيديو لعملية الدهس التي أصابت 4 جنود في حي الشيخ جراح ولحظة قتل السائق pic.twitter.com/RRCUwAXDwi— hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 16, 2021
المصدر: RT