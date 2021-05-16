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بالفيديو.. اللحظات الأولى لعلمية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. اللحظات الأولى لعلمية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس
Reuters LA/
موقع عملية الدهس بحي الشيخ جراح في القدس
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تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات التي تلت عملية الدهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، فيما توفي منفذ العملية برصاص القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT

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