بالفيديو.. اللحظات الأولى لعلمية الدهس في حي الشيخ جراح بالقدس

تداول ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر اللحظات التي تلت عملية الدهس بحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

وأفاد ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية بنقل 6 رجال أمن إلى المستشفيات إثر إصابتهم بجروح متفاوتة بعد حادث الدهس، فيما توفي منفذ العملية برصاص القوات الإسرائيلية.

اللحظات الأولى لعملية الدهس البطولية في #الشيخ_جراح وإصابة 6 من شرطة الاحتلال pic.twitter.com/k3rh5NHuJU — fadi jouni (@fady_jouni) May 16, 2021

فيديو لعملية الدهس التي أصابت 4 جنود في حي الشيخ جراح ولحظة قتل السائق pic.twitter.com/RRCUwAXDwi — hoseinmortada حسين مرتضى (@HoseinMortada) May 16, 2021

المصدر: RT