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الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مصنعا شمال قطاع غزة بقذائف فسفورية

أخبار العالم العربي

الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف مصنعا شمال قطاع غزة بقذائف فسفورية
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أفاد مراسلنا بأن غارة إسرائيلية استهدفت، اليوم، مصنع "فومكو" للإسفنج بشمال قطاع غزة.

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة أن القوات الإسرائيلية استهدفت مصنعا للإسفنج شرق مخيم جباليا شمال القطاع بعدة قذائف فوسفورية حارقة وقذائف دخانية، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة في المخازن كونها تحتوي على مواد سريعة الاشتعال.

وأكدت أن فرق الإطفاء تواجه منذ عدة ساعات صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق، وتبذل كل جهودها من أجل منع امتداد النيران لأماكن أخرى ومنازل المواطنين المجاورة.

وتابعت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان "نحذر من استمرار استهداف الاحتلال للمنشآت والمصانع التي تحتوي على مواد أساسية وأولية سريعة الاشتعال، كما جرى قبل يومين في أحد المصانع ببلدة بيت لاهيا، واستنزف جهوداً كبيرة في إخماده".

وافاد مراسلنا أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت منزلا في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

المصدر: RT

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