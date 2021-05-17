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لافروف: ندين استهداف مواقع مدنية من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين

أخبار روسيا

لافروف: ندين استهداف مواقع مدنية من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين
Sputnik Alexey Mayshev
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن موسكو تدين استهداف كل من الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مواقع مدنية.

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وأكد لافروف خلال موجز صحفي في موسكو أن روسيا تدين "الضربات التي توجه من قطاع غزة أيضا إلى الأحياء السكنية (في مدن إسرائيلية)، وبالطبع الضربات غير المقبولة الموجهة إلى مواقع مدنية في أراضي الفلسطينيين".

وتابع الوزير الروسي أن المجتمع الدولي قد وجه كل الإشارات الضرورية إلى طرفي النزاع، وأصبحت تسويته مرهونة "بقدرتهما على التوصل إلى اتفاق ونواياهما الطيبة".

وشدد لافروف على أن روسيا "ستبذل ما في وسعها من الجهود لمساعدة الطرفين على إيجاد تفاهمات وإخماد الطور الساخن من النزاع، كي تبدأ مفاوضات مباشرة بين الطرفين في أسرع وقت ممكن".

المصدر: "تاس"

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