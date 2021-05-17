الكرملين يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية والهجمات الصاروخية

أعرب الكرملين عن قلقه الشديد من تزايد عدد الضحايا في الصراع الفسطيني الإسرائيلي ومن الغارات الإسرائيلية على منشآت في قطاع غزة، بما في التي تضم من وسائل إعلام عالمية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح اليوم الاثنين، إن جهودا كبيرة تُبذل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في إطار اللجنة الرباعية وكذلك من طرف العديد من البلدان ومن خلال القنوات الثنائية.

وأكد بيسكوف أنه من المهم جدا عدم السماح بمزيد تطور سيناريو العنف.

وأضف بيسكوف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يجر اتصالات شخصية حتى الآن مع قيادتي إسرائيل وفلسطين، ولكن إذا لزم الأمر، يمكن تنظيمها بسرعة.

يتبع ..