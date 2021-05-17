ممثلون عن "اللجنة الرباعية" بحثوا خطوات الإسراع في تخفيف حدة الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن ممثلين عن اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ناقشوا خطوات الإسراع في تخفيف حدة الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وأضافت الخارجية أن الممثلين عن اللجنة الرباعية، التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، شددوا على ضرورة الامتثال لقواعد القانون الإنساني في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشارت الوزارة إلى أنروسيا أكد في خالا المباحثات على ضرورة عقد اجتماع للجنة الرباعية للشرق الأوسط على المستوى الوزاري.

المصدر: تاس