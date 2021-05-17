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الكرملين يعرب عن قلقه إزاء تزايد عدد الضحايا في المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية والهجمات الصاروخية

"فتح" تعلن الإضراب الشامل غدا الثلاثاء وتدعو إلى النفير العام

أخبار العالم العربي

Reuters Mussa Qawasma
أنصار حركة "فتح" الفلسطينية يرفعون الأعلام خلال تجمع حاشد لإحياء الذكرى 49 لحركة "فتح" في الخليل
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أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل، يوم غد الثلاثاء، "في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وسياسات التهجير في القدس".

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الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يعلنون الإضراب الشامل الثلاثاء

وفي بيان لها، قالت حركة "فتح": "في ظل تصاعد وتيرة الهجمة الصهيونية على شعبنا الصامد في الداخل المحتل، وعنجهية العدوان على قطاع غزة الحبيب، واستمرار سياسات التهجير والتهويد في القدس المحتلة، ودفاعا عن كرامة شعبنا ومقدراته، تعلن حركة التحرير الفلسطيني (فتح) في المحافظات الشمالية، الإضراب العام والشامل لكل مناحي الحياة في الوطن، والاستنفار على نقاط التماس كافة، يوم غد الثلاثاء، الموافق 18 مايو 2021".

وأضافت "فتح": وإذ نستغل هذه الفرصة لنؤكد على ما يلي :

- شعبنا يخوض معركة مصيرية على كل الأصعدة والمستويات، وهو ما يتطلب تحصين الوحدة الداخلية وتوسيع دائرة الاشتباك مع العدو أينما وجد.

- ندعو الفعاليات الوطنية والنقابية والشعبية إلى النفير العام في كافة محافظات الوطن استجابة لنداء شعبنا في الداخل المحتل ونصرة لقطاع غزة والقدس الشريف. 

- ندعو الحكومة الفلسطينية إلى توجيه تعليماتها للقطاعات الرسمية والخاصة للإضراب والمشاركة الفاعلة في فعاليات الغضب الشعبي.

- الاحتلال يعيش حالة من التخبط والهشاشة التي يحاول تعويضها بمزيد من الصلف والقتل والقصف، إلا أنه سيفشل وسوف ينكسر امام وحدة شعبنا وارادته وايمانه بالنصر.

المصدر: RT

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