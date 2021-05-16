الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يعلنون الإضراب الشامل الثلاثاء

دعت لجنة المتابعة العربية العليا في إسرائيل اليوم الأحد إلى إضراب شامل في التجمعات الفلسطينية داخل الخط الأخضر يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان بعد اجتماعها في مدينة يافا إن الدعوة إلى الإضراب تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، وردا على العدوان على جماهيرنا".

وطالبت لجنة المتابعة "بأن يكون إضرابا سلميا".

وتشهد العديد من المدن والبلدات داخل الخط الأخضر وخاصة تلك التي يسكنها فلسطينيون ويهود مواجهات عنيفة قتل فيها فلسطيني وأصيب المئات.

ودعت اللجنة في بيانها "لوقف الحرب الدموية على قطاع غزة، والعدوان المستمر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح. وسحب كافة العصابات الاستيطانية وقوات القمع من جميع مدننا وقرانا، بما فيها مدن الساحل".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر تحديث لها أن 188 فلسطينيا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء المواجهة المسلحة بين إسرائيل والقطاع منهم 55 طفلا و33 سيدة، فيما أعلن الجانب الإسرائيلي سقوط 10 قتلى من طرفه.

المصدر: "رويترز"