62 مقاتلة إسرائيلية تقصف 65 هدفا في غزة والفصائل ترد بإطلاق 90 صاروخا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الثلاثاء، أن 62 مقاتلة قصفت خلال الليلة الماضية، 65 هدفا في قطاع غزة، مستخدمة 110 قنابل دقيقة.

وقال الجيش في بيان على "تويتر"، مرفقا بفيديو، إنه استهدف مقرات لحركة "حماس"، وبنى تحتية عسكرية، ومنصات لإطلاق الصواريخ.

كذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن الفصائل الفلسطينية أطلقت 90 صاروخا الليلة الماضية باتجاه مدن إسرائيلية، مشيرا إلى أن القبة الحديدية اعترضت العشرات منها.

المصدر: RT + تاس