الجيش الإسرائيلي يطلق النار على دورية للجيش اللبناني قرب السياج التقني

أفاد مراسل RT بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على دورية تابعة للجيش اللبناني قرب السياج التقني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وبحسب المعلومات، وإضافة إلى إطلاق النار على الدورية التابعة لمخابرات الجيش اللبناني، فإن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بإلقاء قنبلة صوتية على الدورية التي كانت تتحرك بالقرب من السياج التقني المحاذي لمستعمرة "المنارة".

وكان الجيش الإسرائيلي، كشف مساء يوم أمس الإثنين، عن إطلاق 6 قذائف من لبنان، مشيرا إلى أنها "انفجرت داخل الأراضي اللبنانية ولم يتم التبليغ عن أضرار او إصابات في البلدات الإسرائيلية القريبة".

المصدر: RT