"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" تدعو إلى تصعيد الاشتباك المفتوح مع إسرائيل بكل مواقع التماس بالضفة

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" الجماهير الفلسطينية في الضفة الغربية إلى "تصعيد الاشتباك المفتوح مع الاحتلال في كافة مواقع التماس على امتداد محافظات الضفة".

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وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع الإضراب الشامل الذي تم الإعلان عنه، اليوم الثلاثاء، "التحاما مع شعبنا والمقاومة في غزة، وانتصارا لمدينة القدس المحتلة ولحي الشيخ جراج"، وفقا لبيان الجبهة.

وفي هذا الإطار، وعلى إثر الأحداث الأخيرة التي تشهدها غزة، وتطور الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، رأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن "الوفاء لدماء الشهداء الزكية التي سالت على امتداد الوطن خلال الأيام الماضية، وخاصة شهداء غزة وأبطال مقاومتها الباسلة، تقتضي من الجميع، وفي المقدمة منهم رفيقاتها ورفاقها في كافة المحافظات والمنظمات الحزبية بالضفة، الالتحام في معركة المواجهة اليومية الشاملة مع هذا العدو الصهيوني المجرم، والاشتباك معه بمختلف اشكال المقاومة، لتوجيه رسائل واضحة أن شعبنا في داخل وخارج فلسطين موحداً، ويلتف حول خيار المقاومة، وأنه لن يترك غزة والقدس والشيخ جراح تقاتل وحدها".

المصدر: "معا"