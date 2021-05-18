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مراسلتنا: إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية ويطال كافة مناحي الحياة

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: إضراب شامل يعم مدن الضفة الغربية ويطال كافة مناحي الحياة
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عم الإضراب الشامل اليوم الثلاثاء، محافظات الضفة الغربية والداخل احتجاجا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وتضامنا مع القتلى والجرحى في قطاع غزة.

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الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يعلنون الإضراب الشامل الثلاثاء
الفلسطينيون داخل الخط الأخضر يعلنون الإضراب الشامل الثلاثاء

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والتعليمية، بما فيها المؤسسات الخاصة والعامة، وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها وكذلك المصارف، ووسائل النقل العام.

ودعت قيادة القوى الوطنية والإسلامية، إلى الاضراب الشامل في كل الأراضي الفلسطينية وفي مخيمات اللجوء والشتات اليوم الثلاثاء، مطالبة الفلسطينيين بالمشاركة الواسعة في الفعاليات الوطنية والجماهيرية، انطلاقا من مراكز المدن والقرى والمخيمات إلى مناطق التماس مع إسرائيل الساعة الواحدة ظهرا.

وكانت حركة "حماس" قد دعت يوم أمس الاثنين، الفلسطينيين في مدن الضفة إلى إضراب شامل، والاشتباك المفتوح مع القوات الإسرائيلية في نقاط الاحتكاك.

المصدر: RT

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